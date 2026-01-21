El Parlamento Europeo guarda ante Felipe VI un minuto de silencio por accidente de tren

Estrasburgo (Francia), 21 ene (EFE).- El Parlamento Europeo guardó este miércoles, en presencia del rey de España, un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido 42 personas, y 152 han resultado heridas.

Un minuto de silencio que precedió a la intervención del rey de España, junto al presidente portugés, Marcelo Rebelo de Sousa, ante la sesión plenaria del Parlamento Europeo, con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea, celebrado el 1 de enero de 2026.

El pasado lunes el Parlamento Europeo ya guardó otro minuto de silencio por este siniestro.

«Hay familias en duelo y una nación conmocionada. Toda Europa llora con España. En nombre de este Parlamento, enviamos nuestras más profundas condolencias y solidaridad con los afectados», dijo la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, al inicio de la sesión plenaria de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia), al igual que hizo este miércoles. EFE

