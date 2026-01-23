El Parlamento Europeo insta a que se investiguen los abusos de la fuerza en Serbia

Belgrado, 23 ene (EFE).- Una delegación del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo instó este viernes a las autoridades serbias a investigar de manera urgente y transparente los abusos de la fuerza en Serbia, tres recibir «informes preocupantes» sobre casos de represión de manifestantes.

«Hacemos un llamado a una investigación urgente, imparcial y transparente de todos los acusados de uso indebido de la fuerza», dijo en rueda de prensa en Belgrado la portuguesa Marta Temido, jefa de la delegación que, en el marco de una misión en Serbia, se ha entrevistado con diputados del Gobierno y de la oposición, así como con representantes de la comunidad académica, de los medios de comunicación y de la sociedad civil.

La eurodiputada aludíó así a las multitudinarias protestas antigubernamentales que ha vivido Serbia en el último año y los intentos de reprimir a los manifestantes, que en parte fueron objeto de violencia por presuntos seguidores del Gobierno, mientras que el presidente del país, Aleksandar Vucic, intentó desprestigiarlos tildándolos de «terroristas» y mercenarios extranjeros.

«Deben respetarse los derechos fundamentales: la libertad de reunión, de expresión y la seguridad de los manifestantes y periodistas», subrayó Temido tras segurar haber recibido «informes preocupantes» sobre presiones a la comunidad académica y restricciones a la libertad de los medios.

También despiertan preocupación unas reformas judiciales presentadas por el Gobierno al Parlamento, ya que podrían debilitar aún más la independencia del poder judicial, alertó.

La presidenta del Parlamento serbio, Ana Brnabic, arremetió hoy contra la delegación enviada por la Eurocámara al afirmar que «no representa el espíritu del Parlamento Europeo ni los valores europeos».

«Están aquí para intervenir de manera brutal e inapropiada en los asuntos internos de la República de Serbia y tomar partido por aquellos que, mediante medios antidemocráticos, quieren sembrar el caos en nuestra sociedad», escribió Brnabic en la red X.

Vucic también declaró anteriormente que los eurodiputados llegan sin haber sido invitados y que no deseaba «verlos ni hablar con ellos».

La delegación de nueve miembros tiene previsto trasladarse este sábado a la ciudad de Novi Sad, en el norte de Serbia, donde rendirá homenaje a las 16 víctimas del derrumbe de la marquesina en la estación de tren de Novi Sad, que desató la mayor oleadas de protestas que se recuerda en Serbia. EFE

