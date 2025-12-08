El Parlamento Europeo muestra su solidaridad con los «presos políticos» en Turquía

Estambul, 8 dic (EFE).- El ponente del Parlamento Europeo para Turquía, el socialdemócrata Nacho Sánchez Amor, denunció lo que considera falta de independencia judicial y la existencia de presos políticos en el país euroasiático, donde acaba de realizar una visita.

El europarlamentario español visitó durante sus estancia en Turquía a Selahattin Demirtas, antiguo líder del partido izquierdista HDP, en prisión desde hace nueve años pese a las reiteradas peticiones de libertad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

También se reunió con el encarcelado alcalde socialdemócrata de Estambul, Ekrem Imamoglu; con el empresario y filántropo Osman Kavala, en prisión desde hace ocho años; y con Can Atalay, un diputado izquierdista también en la cárcel.

«El eurodiputado ha reiterado la solidaridad del Parlamento Europeo con los cuatro presos políticos», señala una nota de la delegación del PSOE, al que pertenece Sánchez Amor, en el Grupo de Socialistas y Demócratas de la Eurocámara.

En el comunicado se señala que Sánchez Amor «ha denunciado los dobles estándares» que aplica la justicia turca, así como la «falta de independencia judicial y el abuso de tipos penales con fines políticos y para silenciar cualquier voz crítica».

“Turquía es un socio clave de la UE en muchos ámbitos y debemos seguir profundizando nuestras relaciones en asuntos de interés común, pero su continuo retroceso democrático solo provocará un mayor distanciamiento del país con la UE, erosionando la confianza necesaria para cualquier cooperación reforzada”, indicó el europarlamentario español, según el comunicado.EFE

