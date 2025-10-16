El Parlamento Europeo pide adelantar un año la desconexión energética con Rusia

2 minutos

Bruselas, 16 oct (EFE).- El Parlamento Europeo pidió hoy adelantar la desconexión de la UE con el gas y el petróleo de Rusia un año antes respecto a la propuesta de la Comisión Europea para acabar con las importaciones de gas natural licuado (GNL) ruso, y eliminar las excepciones para Eslovaquia y Hungría.

Los eurodiputados plantean iniciar una prohibición parcial a partir del 1 de enero de 2026 y avanzar hacia una prohibición total de los contratos a largo plazo sobre hidrocarburos rusos a partir del 1 de enero de 2027, es decir, doce meses antes de la fecha planteada por la Comisión.

La Eurocámara avaló esa posición con amplia mayoría a través de las comisiones competentes de Industria, Investigación y Energía (ITRE) y de Comercio Internacional (INTA), en vísperas de que los ministros de Energía de los Estados miembros analicen la cuestión el próximo lunes.

No obstante, fuentes europeas dudan de que los Veintisiete vayan a comprometerse con un calendario tan ambicioso y ven más probable que se ajusten a los plazos planteados por el Ejecutivo comunitario, que ya adelantó la fecha de desconexión -a través de sanciones de guerra- tras la presión de Estados Unidos.

El hemiciclo comunitario reclama también introducir sanciones elevadas de un mínimo del 5 % de la facturación anual para las empresas que incumplan el reglamento.

Plantea también eliminar todas las cláusulas de escape del borrador de la Comisión, incluida la posibilidad de suspender temporalmente la regulación, informaron Los Verdes en un comunicado.

La posición adoptada por el Parlamento Europeo, que debe ser refrendada el próximo lunes en sesión plenaria, servirá para la negociación con los Estados miembros para adoptar la normativa, previsiblemente antes de que acabe el año. EFE

