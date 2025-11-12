El Parlamento Europeo pone en marcha un nuevo proceso para retirar la inmunidad a Alvise

1 minuto

Bruselas, 12 nov (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció este miércoles que la institución ha puesto en marcha un nuevo procedimiento interno para retirar la inmunidad parlamentaria del líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, después de que lo haya pedido el Tribunal Supremo español.

Se trata de la segunda solicitud de levantamiento de inmunidad contra Pérez que tramita el Parlamento Europeo después de la que ya anunció a finales de octubre, ya que el Tribunal Supremo quiere investigarlo en dos causas diferentes y cada una debe estudiarse de manera individual en la comisión de Asuntos Jurídicos.

El TS ha pedido a la Eurocámara que retire la inmunidad del líder de SALF para proseguir su investigación por un presunto delito electoral y supuesta financiación irregular de su campaña europea con SALF, por un lado, y para procesarle por los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

La inmunidad parlamentaria permite que un eurodiputado sea libre para ejercer su mandato sin ser perseguido políticamente de forma arbitraria, pero no escuda a los eurodiputados contra cualquier proceso legal en su contra; solo lo hace contra aquellas imputaciones por sus opiniones o votos expresadas en el marco de su actividad parlamentaria. EFE

lzu/ahg/psh