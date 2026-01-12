El Parlamento Europeo veta la entrada a sus sedes de diplomáticos y representantes de Irán

Bruselas, 12 ene (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció este lunes el veto a la entrada en esa institución de personal diplomático u otros representantes de Irán por la represión que el régimen de Teherán ejerce desde finales de diciembre contra las protestas en el país, con más de medio millar de víctimas según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA).

«No podemos seguir como siempre. Mientras el valiente pueblo de Irán sigue levantándose por sus derechos y libertad, hoy he tomado la decisión de prohibir (el acceso) de todo el personal diplomático y otros representantes de la República Islámica de Irán a todas las instalaciones del Parlamento Europeo», anunció Metsola en sus redes sociales.

«Esta casa no ayudará a legitimar un régimen que se sostiene con tortura, represión y asesinatos», añadió.

Metsola fue la primera líder europea en solidarizarse con los manifestantes iraníes el pasado jueves y denunció también las restricciones de acceso a internet tras ser criticada por la embajada de Irán en Bélgica.

«Debe de ser estupendo poder tuitear desde Europa y usar internet libremente para discrepar públicamente con los líderes, sin ser arrestados, golpeados, y sin que se inutilicen las telecomunicaciones del país. Eso es lo que pide la gente en las calles de Irán», escribió. EFE

