El Parlamento Europeo votará el 21 de enero si recurre a la justicia para impugnar el acuerdo con el Mercosur

El Parlamento Europeo votará el próximo miércoles si recurre a la justicia europea para impugnar el acuerdo de libre comercio entre el bloque y los países del Mercosur, informaron a AFP fuentes parlamentarias.

Cerca de 150 eurodiputados contrarios al tratado, de derecha como de izquierda, lanzaron una iniciativa para que el Parlamento, de 720 escaños, decida si recurre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Este voto es un procedimiento separado del pronunciamiento del Parlamento sobre el conjunto del acuerdo, que genera fuertes resistencias entre agricultores y ganaderos europeos, que están movilizados en protestas contra la aprobación del pacto.

«Va a ser un voto determinante para verificar la legalidad del acuerdo: cada voto cuenta», destacó la eurodiputada francesa, Manon Aubry, del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI).

Una fuente parlamentaria señaló que es probable que esta moción sea rechazada. Pero reconoció que la votación podría «estar más reñida de lo que pensamos».

El tratado de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur favorecería las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

A cambio, facilitaría la entrada en Europa de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericanos, lo que preocupa a estos sectores que están movilizados en varios países europeos.

El acuerdo fue firmado a finales de 2024 y el 3 de septiembre de 2025 fue adoptado por la Comisión Europea. Pero todavía tiene que ser ratificado por los 27 Estados miembros de la UE antes de entrar en vigor, con países muy reticentes a hacerlo, como Francia.

Si el Parlamento Europeo aprueba impugnar ante la justicia el tratado, esto retrasaría varios meses su ratificación, pero no impediría una posible aplicación provisional.

Desde un punto de vista legal, el tratado permite su aplicación antes de la ratificación de los eurodiputados, pero la Comisión Europea afirma que no ha tomado una decisión al respecto y asegura que espera un «gran apoyo» de este órgano legislativo.

