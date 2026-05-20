El Parlamento francés confirma al candidato de Macron a dirigir el Banco de Francia

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El Parlamento francés confirmó este miércoles como gobernador del Banco de Francia a Emmanuel Moulin, pese a las críticas de la izquierda y la ultraderecha a un funcionario próximo al presidente francés, Emmanuel Macron.

La oposición acusa a Macron de «bloquear» los puestos de las principales instituciones como el Tribunal de Cuentas o el Consejo Constitucional nombrando a allegados suyos antes de la presidencial de 2027, a la que no puede presentarse.

«Me presento ante ustedes como un hombre libre, un servidor público que sirve al Estado desde hace 30 años y que se compromete a ejercer sus funciones con total independencia», aseguró Moulin ante las comisiones de Finanzas del Senado y de la Asamblea Nacional.

Los legisladores dieron el visto bueno al candidato propuesto por Macron, pese a recabar 52 votos a favor y 58 en contra, anunció el presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Éric Coquerel.

Los opositores al nombramiento del secretario general de la presidencia francesa hasta inicios de mayo necesitaban una mayoría de tres quintos de votos para bloquearlo.

Este exdirector general del Tesoro, de 57 años, pasó por numerosos gabinetes del Ejecutivo durante las presidencias del conservador Nicolas Sarkozy (2007-2012) y del centroderechista Macron, desde 2017.

En junio sucederá a François Villeroy de Galhau, cuya inesperada dimisión tras más de una década en el cargo se interpretó como una forma de permitir que Macron nombrara a un nuevo gobernador antes de su marcha en 2027.

Durante sus audiciones, Moulin se fijó como prioridades «la estrategia monetaria en un contexto marcado por el resurgimiento de la inflación» con la guerra en Oriente Medio, «la soberanía europea en materia monetaria» y «la estabilidad financiera», entre otros.

El futuro gobernador también se declaró «favorable» al proyecto de euro digital, considerando que «se trata de un activo esencial para la soberanía monetaria».

Su mandato terminará en junio de 2032, semanas después de que finalice el del presidente que los franceses elijan el próximo año. La extrema derecha lidera los sondeos de la primera vuelta.

Aunque Francia, la segunda economía de la UE, tiene el euro como moneda oficial, el gobernador es un actor económico clave con misiones en materia de política monetaria, lucha contra el sobreendeudamiento o fabricación de billetes.

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