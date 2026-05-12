El Parlamento francés convoca al jefe de TotalEnergies por los «superbeneficios» de la guerra en Irán

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La comisión de Finanzas del Parlamento francés convocó para junio al presidente ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, para abordar los enormes beneficios obtenidos por el gigante energético durante la guerra en Oriente Medio, anunció este martes su presidente.

Sus beneficios excepcionales obtenidos con el aumento del precio de los hidrocarburos reavivaron el debate político sobre la conveniencia de un impuesto específico, como quiere la oposición de izquierda, pero que no acaba de convencer al gobierno de centroderecha.

«Con la situación fiscal de Total de nuevo en el punto de mira, he decidido convocar al señor Patrick Pouyanné para que comparezca ante la comisión de Finanzas», indicó su presidente, el izquierdista Éric Coquerel, en la red social X. La audiencia será el 17 de junio.

En declaraciones a AFP, Coquerel, del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), dijo que Pouyanné respondió de manera «positiva» a la convocatoria y subrayó que TotalEnergies no pagó «ni un euro en impuestos de sociedades» en 2025.

La audiencia del jefe del gigante petrolero versará sobre «la tributación de los superbeneficios y la fiscalidad de las multinacionales», precisó el entorno del presidente de la comisión de Finanzas.

Ante el encarecimiento del combustible, TotalEnergies aplicó un tope a los precios en las gasolineras de Francia, pero advirtió la semana pasada que podría revertir estas decisiones «socialmente responsables» si se imponen cargos adicionales a sus operaciones en Francia.

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