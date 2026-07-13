El Parlamento húngaro aprueba una reforma para destituir al presidente, aliado de Orbán

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Budapest, 13 jul (EFE).- El Parlamento de Hungría aprobó este lunes un paquete de reformas constitucionales que prevé, entre otras medidas, la destitución del presidente Tamás Sulyok, en una ofensiva del primer ministro, Péter Magyar, contra altos cargos leales al derrotado líder ultranacionalista Viktor Orbán.

Las enmiendas fueron aprobadas con 139 votos a favor y 6 en contra, sin el respaldo del partido de Orbán, el Fidesz, cuyos diputados decidieron no participar en la votación de la cámara de 199 diputados al considerar que estas reformas son una señal de la «tiranía» del nuevo Gobierno.

Ahora, el propio presidente Sulyok, que había anunciado que no dimitiría, dispone de cinco días para firmar su destitución o remitir las enmiendas al Tribunal Constitucional, una corte integrada por magistrados designados durante los gobiernos de Orbán (2010-2026), para que evalúe su posible inconstitucionalidad. EFE

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