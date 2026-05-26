El Parlamento húngaro debate un límite de mandatos que impediría la reelección de Orbán

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Budapest, 26 may (EFE).- El Parlamento húngaro comenzará a debatir mañana miércoles una enmienda constitucional del partido gubernamental Tisza que limita el mandato del primer ministro en un máximo de ocho años, lo que impediría que el anterior jefe de Gobierno, el ultranacionalista Viktor Orbán, pudiera volver al poder.

El nuevo primer ministro, el conservador Péter Magyar, defendió este martes el proyecto ante los diputados, afirmando que «el poder sin límite temporal pierde su credibilidad».

Magyar justificó la reforma asegurando que durante los 16 años de gobiernos consecutivos de Orbán se creó un «Estado mafioso» en el que se coparon con personas afines los cargos principales y se produjo «una nunca vista concentración de riqueza alrededor del Ejecutivo».

El texto de la enmienda establece, entre otras medidas, que «no podrá ser elegido como primer ministro quien haya ya ejercido el cargo por un periodo total de al menos ocho años, con interrupciones incluidas».

El proyecto aplica esa norma de forma retroactiva a partir del 2 de mayo de 1990, es decir, tras la caída de la dictadura comunista en Hungría.

Orbán fue primer ministro en cinco mandatos repartidos en dos periodos durante un total de 20 años (1998-2002, 2010-2026).

El opositor Fidesz, presidido por Orbán, ha criticado la retroactividad de la medida.

El primer ministro también anunció otra reforma constitucional para eliminar la polémica Oficina de Defensa de la Soberanía Nacional (Szvh), un ente creado por Orbán para investigar supuestas injerencias internas y extranjeras en el país.

Magyar dijo que esa oficina se limitó a hostigar a los críticos con el Gobierno y a servir a los intereses de Rusia.

Se espera que ambas reformas sean discutidas en el Parlamento en las próximas semanas.

El Tisza ganó las elecciones legislativas del 12 de abril con una aplastante mayoría de más del 70 % de los escaños.EFE

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