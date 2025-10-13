El Parlamento israelí homenajea a Trump en su visita a Jerusalén

Jerusalén, 13 oct (EFE).- Autoridades israelíes elogiaron al presidente de EE.UU., Donald Trump, durante una sesión especial en el Parlamento (Knéset) con motivo de su visita al país, que le convirtió en el cuarto mandatario estadounidense en dirigirse a la asamblea israelí.

Con un hemiciclo lleno entre parlamentarios e invitados especiales con motivo de la ocasión, como el jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, o el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, la expectación ante las palabras que Trump dirigiría a la Knéset era máxima.

Sin embargo, los asistentes tuvieron que esperar cerca de una hora desde el comienzo de la sesión hasta la intervención de Trump, mientras las autoridades allí presentes pronunciaron sus discursos de reconocimiento y admiración hacia el mandatario norteamericano.

El primero fue el presidente del Parlamento, Amir Ohana, que definió al presidente estadounidense como un «coloso», para asegurar después que el mundo necesita «más Trumps», refiriéndose a líderes «valientes, resolutivos y atrevidos».

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo ante la Knéset que Trump es «el mejor amigo de Israel», además de referirse al acuerdo alcanzado gracias a la mediación de su homólogo estadounidense.

«Juntos conseguiremos esta paz», aseguró Netanyahu ante los presentes, algunos de los cuales portaban gorras con el lema «Make America Great Again» («Hacer a EE.UU. grande de nuevo»).

También intervino el jefe de la oposición, Yair Lapid, que lamentó el «gran error» del Comité del Premio Nobel de la Paz al no entregarle el galardón a Trump: «El año que viene no tendrán alternativa», añadió.

En su discurso posterior, el presidente agradeció las palabras de las autoridades israelíes, aunque dejó caer que no está seguro de si los líderes que lo esperan en Egipto para la firma del acuerdo entre Israel y Hamás seguirán allí cuando llegue, ya que la sesión comenzó con retraso y se extendió durante más de dos horas.

El único altercado se produjo cuando dos diputados de la coalición árabe-judía Hadash Taal fueron expulsados de la sala de plenos por el equipo de seguridad, tras lanzarse al centro de la sala entre gritos mientras portaban pancartas con el texto «Reconoced Palestina!» durante el discurso de Trump.

En un día de celebración en Israel, con la vuelta al país de los 20 rehenes liberados por Hamás este lunes, hubo también aplausos para la hija del presidente, Ivanka Trump, y su marido, Jared Kushner, considerado el artífice de los Acuerdos de Abraham y miembro del equipo negociador que ha diseñado el acuerdo entre Israel y Hamás.

Antes de la sesión, Trump firmó el libro de visitas del Parlamento, en el que reflejó que era «un gran honor para él» estar allí en un «día tan bonito, un nuevo comienzo».

Trump es el cuarto presidente estadounidense que se dirige al Parlamento israelí, después de que lo hiciesen Jimmy Carter (1979), Bill Clinton (1994) y George Bush (2008). EFE

