El Parlamento italiano da el primer ‘sí’ a la controvertida reforma electoral de Meloni

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Roma, 16 jul (EFE).- La Cámara de los Diputados ha dado este jueves el primer paso para aprobar la polémica reforma de la ley electoral propuesta por el Gobierno de Giorgia Meloni, después de una agitada tramitación que desveló algunas desavenencias entre los socios de la coalición derechista.

La reforma de la nueva ley electoral fue aprobada por la Cámara de Diputados con 217 votos a favor, 152 en contra y 2 abstenciones, por lo que el texto pasará ahora a la otra sede parlamentaria, el Senado, para su debate y aprobación definitiva.

Meloni, como otros de sus antecesores, ha impulsado su propia reforma electoral para cambiar las reglas en las próximas elecciones generales, que se prevén en 2027, por lo que ha sido criticada por la oposición por pretenderlo en el último año de legislatura.

Su objetivo, según ha declarado, es dar más estabilidad a los Ejecutivos del futuro y, por ello, uno de los aspectos claves de esta reforma es la introducción de un ‘premio’ de 70 escaños en la Cámara de los Diputados y 35 en el Senado para la lista o coalición que consiga alcanzar el 42 % de los votos en unos comicios.

Los debates en la Cámara Baja han sido intrincados y han revelado algunas desavenencias entre los socios que gobiernan el país desde 2022: los Hermanos de Italia de Meloni, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y la conservadora Forza Italia de Antonio Tajani.

Estas divisiones fueron especialmente notorias el pasado martes cuando la mandataria vio naufragar su propuesta de listas electorales, con ‘números uno’ bloqueados y el resto de candidatos sujetos a la preferencia de los electores en la papeleta.

La enmienda fracasó por un voto de diferencia -188 en contra y 187 a favor- lo que demostraba que muchos de los parlamentarios de su coalición la habían rechazado, amparados en el voto secreto.

La oposición reclamó enseguida la dimisión de la primera ministra al ver acabada su mayoría parlamentaria pero esta ha decidido seguir adelante con el texto, aunque no sea con las listas que desearía.

Uno de sus más cercanos colaboradores, Giovanni Donzelli, ha avanzado que lo importante es acelerar en la tramitación de la reforma electoral y que podrá ser arreglada o enmendada más adelante y con más calma a su paso por el Senado, aunque alargue los plazos.

La reforma electoral también incluirá una enmienda, aprobada por unanimidad, con la que se permitirá a los italianos votar fuera de sus ciudades de residencia, algo impedido hasta la fecha.

Otro aspecto polémico de este texto es que la futura ley no contemplará la paridad de género, «un paso atrás» según la oposición respecto a la legislación vigente, que recoge que el total de candidatos hombres y mujeres no podrán representar más del 60 %.

Durante el debate parlamentario la líder del Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, afirmó: «A la derecha no le importan los problemas de los italianos, pero a nosotros sí.Trabajaremos para ganar con nuestros aliados, con cualquier ley electoral, para mandarlos a casa y finalmente darle a Italia el gobierno que se merece para mejorar la vida de la gente».

Antes de la votación final, los partidos de la oposición PD. Movimiento Cinco Estrellas y Alianza Verde e Izquierdas mostraron pancartas donde se leía: «Meloni ha fracasado», «La mayoría ya no existe: ¡váyanse a casa!» o «La ley electoral es un fraude». EFE

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