El Parlamento japonés aprueba permisos electrónicos de viaje y subir tasas de los visados

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Tokio, 29 may (EFE).- El Parlamento japonés dio este viernes el visto bueno a una propuesta del Gobierno para solicitar permisos electrónicos de viaje a los ciudadanos que no necesitan un visado para visitar el país, y para aumentar las tasas de renovación de visados para los residentes extranjeros.

En pleno debate sobre la inmigración y el sobreturismo en Japón, una mayoría de los partidos de la Cámara Alta japonesa, donde la coalición gobernante está en minoría, dieron este viernes su apoyo a la medida.

El gabinete de la conservadora Sanae Takaichi ya aprobó la iniciativa a comienzos de marzo, y en abril hizo lo propio la Cámara Baja, donde hay una abrumadora mayoría del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y su socio, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin).

Un sistema similar al de EE.UU.

Con la medida, el Ejecutivo de Takaichi busca implementar un sistema similar al ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, en inglés) estadounidense, que obliga a los ciudadanos de los países con un acuerdo de exención de visados a rellenar un formulario electrónico antes de viajar, además de pagar una tasa.

El nuevo sistema, bautizado como JESTA, estará en marcha antes de marzo de 2029, según la cadena pública de televisión NHK.

Hasta ahora, los ciudadanos de 74 países, entre ellos España, pueden visitar Japón durante un período de 90 días sin solicitar un visado. El nuevo sistema les obligará, sin embargo, a informar de la razón del viaje o los lugares en los que planean quedarse antes de viajar al país.

Según las autoridades, la medida pretende evitar casos de empleo ilegal o terrorismo.

Hasta 1.600 euros por la residencia permanente

Además, la medida aprobada este viernes por el Parlamento incluye elevar significativamente las tasas de renovación de visados para residentes extranjeros y para solicitar la residencia permanente a partir de este mismo año fiscal.

Según la agencia japonesa de noticias Kyodo, actualmente, la tasa base para renovar los visados de residencia temporal es de 6.000 yenes (unos 33 euros), y de 10.000 yenes (55 euros) para solicitar la residencia permanente.

La enmienda eleva el techo de la tasa de renovación de visados temporales hasta 100.000 yenes (546 euros), y hasta 300.000 (1.637 euros) la de residencia permanente.

«Al exigir a los extranjeros que asuman una parte razonable de los costos necesarios para implementar estas medidas, pretendemos fortalecer y ampliar las medidas necesarias para lograr una sociedad ordenada y armoniosa», dijo este viernes en una rueda de prensa el ministro japonés de Justicia, Hiroshi Hiraguchi, en declaraciones recogidas por NHK. EFE

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