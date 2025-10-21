El Parlamento japonés comienza a votar al nuevo primer ministro con Takaichi como favorita
Tokio, 21 oct (EFE).- El Parlamento de Japón comenzó a votar este martes para decidir quién será el nuevo primer ministro del país asiático, un proceso en el que se da prácticamente por asegurada la victoria de la presidenta del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi.
La líder conservadora y nacionalista, de 64 años, se convertiría en la primera mujer en dirigir el país asiático, un día después de forjar una alianza con el Partido de la Innovación de Japón (Ishin) y sin que la fragmentada oposición haya sido capaz de presentar un candidato conjunto para hacerle frente.
Para elegir al nuevo primer ministro, se realizan votaciones separadas en ambas cámaras de la Dieta. Si ningún candidato obtiene la mayoría en la primera vuelta, los dos contendientes más votados pasarán a una segunda ronda y se elegirá al que obtenga mayor apoyo. La decisión de la más poderosa Cámara Baja prevalecerá. EFE
