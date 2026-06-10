El Parlamento japonés propone cambios en la sucesión imperial ante la escasez de hombres

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El Parlamento de Japón propuso el miércoles modificar las normas de sucesión imperial ante la escasez de hombres jóvenes que puedan heredar el trono, pero la propuesta aprobada no incluye la posibilidad de una emperatriz.

La casa imperial se rige por una reglas estrictas que permiten únicamente a descendientes varones por la línea masculina de la familia ascender al Trono del Crisantemo.

Esto implica que el futuro de la casa imperial depende actualmente del príncipe Hisahito, de 19 años, sobrino del emperador Naruhito y el único hombre joven de la familia.

Los demás miembros de la familia son mujeres o varones de edad más avanzada. El más joven es precisamente el padre de Hisahito y hermano del emperador, el príncipe heredero Akishino, de 60 años.

En un intento de ampliar la menguante línea de sucesión, los legisladores respaldaron la modificación de la Ley de la Casa Imperial.

Las propuestas permitirían que las mujeres mantengan su estatus real incluso después de casarse con alguien fuera del linaje, y que la familia imperial adopte a parientes lejanos varones.

La iniciativa no aborda la posibilidad de que las mujeres aspiren al trono, aunque esa idea cuenta con un amplio apoyo popular.

«Dadas todas las opiniones divergentes, creemos que hemos logrado producir el mejor resultado posible», declaró el presidente de la Cámara Baja, Eisuke Mori, en una rueda de prensa antes de presentar la propuesta a la primera ministra Sanae Takaichi.

Su gobierno deberá ahora redactar posibles enmiendas y devolver el proyecto al legislativo.

Mori expresó su deseo de aprobarlo antes finalizarlo antes de mediados de julio.

Según la propuesta, los hombres adoptados no serían herederos, pero sus hijos podrían entrar en la línea sucesoria, dijo Mori esta semana.

La familia imperial tiene ahora 16 miembros en total. Solo cinco son hombres: el emperador de 66 años y su hermano, el príncipe Hisahito, el emperador emérito Akihito, de 92 años, y su hermano, de 90.

El emperador Naruhito tiene una hija, la princesa Aiko, que conforme a la ley actual, debería abandonar la familia si se casa con un plebeyo.

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