El Parlamento kosovar salido del voto de diciembre se forma y abre la vía a nuevo Gobierno

Skopie, 11 feb (EFE).- El nuevo Parlamento de Kosovo surgido de las elecciones anticipadas del 28 de diciembre, en las que venció de forma clara la formación gubernamental ‘Autodeterminación’, quedó constituido este miércoles en Pristina, un paso previo a la investidura del próximo Gobierno.

Los diputados eligieron como nueva presidenta del Parlamento a Albulena Haxhiu, de la formación nacionalista gubernamental en Kosovo, antigua provincia serbia que declaró su independencia en 2008, según la votación retransmitida en vivo por la web de la asamblea.

Kosovo vivió el año pasado una crisis política tras las elecciones parlamentarias de febrero de 2025, cuando ‘Autodeterminación’ también venció pero no logró los apoyos necesarios para gobernar en solitario ni el respaldo de ningún socio parlamentario.

El bloqueo político llevó a las elecciones de diciembre, en las que ‘Autodeterminación’ obtuvo más del 51 % de los votos y 57 escaños, quedándose a cuatro de la mayoría absoluta de 61 diputados en una cámara de 120 legisladores.

Con ese resultado ‘Autodeterminación’ sólo necesitaría el apoyo de algunos de los diputados de las minorías, para quienes se reserva 20 escaños en el Parlamento.

De acuerdo con la Constitución, tras el inicio de la legislatura, se espera que la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, encargue a Albin Kurti, primer ministro en funciones y líder de ‘Autodeterminación’, la formación de Gobierno.EFE

