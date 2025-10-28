El Parlamento luso aprueba más restricciones migratorias con cambio en Ley de Nacionalidad

1 minuto

Lisboa, 28 oct (EFE).- El Parlamento de Portugal aprobó este martes cambios en la Ley de Nacionalidad para dificultar la obtención del pasaporte luso, que incluyen nuevos requisitos para lograr la ciudadanía, además de dejar de otorgarla automáticamente a los hijos de migrantes nacidos en el país.

El texto recibió luz verde con 157 votos a favor, gracias al acuerdo entre los dos socios del Gobierno, el conservador PSD y el democristiano CDS-PP, y el ultraderechista Chega, además del apoyo de otras formaciones, y de 64 votos en contra de casi toda la izquierda. EFE

