El Parlamento nipón revalida a Takaichi como primera ministra tras arrasar en los comicios

Tokio, 18 feb (EFE).- El Parlamento de Japón revalidó este miércoles a la líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi, como primera ministra del archipiélago, después de obtener una arrolladora victoria de dos tercios de la Cámara Baja en las recientes elecciones anticipadas.

La líder conservadora y nacionalista, que se convirtió el pasado octubre en la primera mujer en liderar el archipiélago y convocó comicios anticipados el 8 de febrero, obtuvo 354 de los 464 votos en la Cámara Baja de la Dieta, el Parlamento del país asiático, la más importante de las dos y que prevalece sobre la Cámara Alta.

Takaichi obtuvo así la mayoría en la Cámara Baja, por delante de los 50 votos que recibió el segundo más votado, el líder del Partido Democrático para el Pueblo (PDP), Yuichiro Tamaki.

En la Cámara Alta, Takaichi obtuvo 123 votos de 246.

Tras la votación parlamentaria se espera que el nuevo Gabinete de Takaichi tome posesión por la noche. La mandataria afirmó, tras ganar las elecciones, que no llevaría a cabo cambios de calado en su Ejecutivo.

La mandataria conservadora, seguidora declarada de Margaret Thatcher, logró una aplastante victoria en las elecciones generales adelantadas del 8 de febrero. Su formación obtuvo una mayoría de dos tercios de la Cámara Baja, una proporción nunca antes alcanzada por un partido en solitario en el Japón de posguerra y que le da vía libre para sacar adelante sus políticas.

Takaichi justificó las elecciones adelantadas del 8 de febrero como un referéndum público a su mandato, aunque analistas políticos señalaron que el paso estuvo motivado por sus ambiciones de traducir en escaños su elevado nivel de aprobación pública. EFE

