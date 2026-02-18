El Parlamento nipón revalida a Takaichi como primera ministra tras arrasar en los comicios

(Actualiza con declaraciones de políticos tras la votación)

Tokio, 18 feb (EFE).- El Parlamento de Japón revalidó este miércoles a la líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi, como primera ministra del archipiélago, después de obtener una arrolladora victoria de dos tercios de la Cámara Baja en las recientes elecciones anticipadas.

La líder conservadora y nacionalista, que se convirtió el pasado octubre en la primera mujer en liderar el archipiélago y convocó comicios anticipados el 8 de febrero, obtuvo 354 de los 464 votos en la Cámara Baja de la Dieta, el Parlamento del país asiático, la más importante de las dos y que prevalece sobre la Cámara Alta.

Takaichi obtuvo así la mayoría en la Cámara Baja, por delante de los 50 votos que recibió el segundo más votado, el líder del Partido Democrático para el Pueblo (PDP), Yuichiro Tamaki.

En la Cámara Alta, Takaichi obtuvo 123 votos de 246.

Tras la votación parlamentaria se espera que el nuevo Gabinete de Takaichi tome posesión por la noche. La mandataria afirmó, tras ganar las elecciones, que no llevaría a cabo cambios de calado en su Ejecutivo.

La mandataria conservadora, seguidora declarada de Margaret Thatcher, logró una aplastante victoria en las elecciones generales adelantadas del 8 de febrero. Su formación obtuvo una mayoría de dos tercios de la Cámara Baja, una proporción nunca antes alcanzada por un partido en solitario en el Japón de posguerra y que le da vía libre para sacar adelante sus políticas.

El PLD y su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), ocupan conjuntamente 352 de los 465 escaños de Cámara Baja, muchos más de los 232 que ostentaba el partido de Takaichi con su exaliado Komeito antes de los comicios. Sin embargo, la coalición gobernante aún está en minoría en la Cámara Alta.

Keisuke Suzuki, exministro de Justicia y miembro del PLD, afirmó a la cadena de televisión nipona NHK tras la votación que el Gobierno será «modesto» en la Dieta por no alcanzar la mayoría absoluta.

Uno de los líderes de Ishin, Fumitake Fujita, señaló, sin embargo, que ahora comienza una «segunda fase del Gobierno de Takaichi», gracias a su arrolladora mayoría en la Cámara Baja.

La primera ministra afirmó que la victoria electoral le permitirá proseguir su política de expansión fiscal, para hacer frente a los efectos en los hogares de una persistente inflación superior al 3 % en el último año, así como el aumento del gasto en defensa. Sus políticas han desatado, no obstante, dudas en los mercados de bonos y provocado un debilitamiento del yen. EFE

