El Parlamento reporta 7.727 libertades plenas otorgadas por la amnistía en Venezuela

Caracas, 12 mar (EFE).- La Justicia de Venezuela ha otorgado un total de 7.727 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía promulgada a finales de febrero, informó este jueves el diputado chavista Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión que hace seguimiento de la legislación.

En una rueda de prensa desde la sede del Parlamento en Caracas, el diputado detalló que de ese total, 7.474 personas se encontraban en libertad restringida con medidas cautelares -como la prohibición de salida del país y presentación periódica en tribunales-, mientras que 253 estaban encarcelados.

Según explicó, en todos estos casos las personas fueron liberadas y recibieron la «extinción de la causa penal», es decir, fueron liberadas de «cualquier responsabilidad» por el delito apegado a la Ley de Amnistía.

Además, apuntó que otras 116 personas han obtenido medidas de excarcelación por «recomendación» de esta comisión parlamentaria a los tribunales, pero precisó que se mantiene el juicio en su contra, porque no les aplica la medida de amnistía.

El diputado indicó que la comisión ha recibido 12.557 solicitudes, de las cuales 9.726 son válidas y otras 539 se encuentran «en estudio».

Agregó que gracias al trabajo conjunto con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la comisión parlamentaria depuró la lista de solicitudes e identificaron 2.831 solicitudes repetidas, porque fueron introducidas en distintos organismos del sistema de justicia, como tribunales, Fiscalía y Defensa Pública.

Asimismo, señaló que también recibieron 1.460 solicitudes válidas, pero que «no aplican a la ley» porque se refieren a casos no incluidos en la norma o implican cargos exentos de la amnistía, como homicidio, corrupción, narcotráfico o violaciones de derechos humanos.

El parlamentario dijo que se han recibido «pocas» solicitudes de personas que «usurparon» cargos, como magistrados o diputados de la Asamblea Nacional elegidos en 2015, cuando dominaba la oposición, pero no dio detalles ni identidades.

Aseguró que la comisión mantiene comunicación con diversas ONG, incluyendo el Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, aunque el Gobierno encargado afirma que no hay detenidos por estos motivos en el país.

La Ley de Amnistía, aprobada en febrero por el Legislativo, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos.

Según el registro de Foro Penal, al menos 673 presos políticos han sido excarcelados desde el pasado 8 de enero, incluyendo a los liberados por amnistía, mientras que 508 detenidos por estos motivos se mantienen en prisión en el país suramericano. EFE

