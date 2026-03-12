El Parlamento surcoreano aprueba la inversión ligada a la rebaja de aranceles de EE. UU.

2 minutos

Seúl, 12 mar (EFE).- La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó este jueves el proyecto de ley destinado a gestionar el plan de inversión acordado con Estados Unidos, después de que Washington amenazara en enero con redoblar aranceles si no se aceleraba el proceso parlamentario.

La iniciativa, aprobada durante una sesión del pleno televisada, tuvo apoyo del oficialismo y la principal oposición, estableciendo el marco institucional para gestionar el programa de inversión surcoreana en Estados Unidos, valorado en 350.000 millones de dólares, 150.000 millones de los cuales serán utilizados para cooperación en construcción naval.

El proyecto de ley estuvo en proceso desde noviembre de 2025, justo después de que ambos países anunciaran el acuerdo con el que Seúl conseguiría una reducción de los aranceles estadounidenses sobre diversos sectores surcoreanos, incluido el automotriz.

El consenso bipartidista apenas se alcanzó el lunes pasado tras meses de desacuerdos, que provocaron que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara, a finales de enero, con redoblar los aranceles, de 15 % al 25 %, si Seúl no aceleraba la aprobación parlamentaria.

La legislación contempla la creación de la Corporación de Inversión Estratégica Corea del Sur-EE. UU. para administrar y coordinar los proyectos vinculados al plan, con un capital inicial de dos billones de wones (unos 1.360 millones de dólares), financiado por Seúl, según informó esta semana el ministro de Finanzas surcoreano.

Aunque el Tribunal Supremo estadounidense anuló los gravámenes «recíprocos» impuestos por Trump, y a pesar de la incertidumbre desatada en torno a las tarifas, Seúl afirmó a finales de febrero que el acuerdo comercial sigue intacto. EFE

rvb/pagb/llb