El Parlamento taiwanés examina el pacto comercial con EEUU tras el revés judicial a Trump

Pekín, 3 mar (EFE).- El Parlamento taiwanés, con mayoría de la oposición, celebró este martes una sesión informativa sobre el acuerdo arancelario con Estados Unidos tras el fallo del Tribunal Supremo estadounidense que cuestionó la base legal de los aranceles «recíprocos» impulsados por el presidente Donald Trump.

Durante la sesión, el primer ministro, Cho Jung-tai, del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), señaló que Taipéi aún espera una notificación oficial de Washington sobre la situación del denominado Acuerdo de Comercio Recíproco, firmado a mediados de febrero tras varios meses de negociaciones, informó hoy la agencia de noticias CNA.

«El Gobierno estadounidense ha prometido informar a sus socios comerciales una vez concluyan los procesos administrativos y legales pertinentes, y eso incluye a Taiwán», afirmó Cho antes de comparecer ante los legisladores, en respuesta a las dudas expresadas por la oposición sobre la validez del pacto.

El acuerdo establecía un arancel del 15 % para los productos taiwaneses, junto con exenciones para 1.735 categorías de bienes, lo que situaba el gravamen efectivo medio en el 12,33 %, según estimaciones oficiales.

Sin embargo, tras el fallo del Supremo del país norteamericano, el presidente estadounidense invocó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer un arancel global del 15 %, aunque por el momento el Gobierno estadounidense solo ha aplicado un gravamen del 10 % a las importaciones.

El Ejecutivo taiwanés sostiene que los beneficios esenciales del acuerdo siguen vigentes y confía en que el entendimiento bilateral se mantenga, si bien el documento deberá ser remitido al Legislativo para su deliberación en un Parlamento donde la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), ha mostrado reservas sobre el impacto del pacto en sectores estratégicos como los semiconductores. EFE

