El Parlamento taiwanés revisa tres proyectos de ley para aumentar el gasto en Defensa

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Taipéi, 23 mar (EFE).- El Parlamento de Taiwán celebra este lunes la primera de las reuniones programadas para examinar tres proyectos de ley destinados a aumentar el gasto militar, en medio de las disputas entre oficialismo y oposición, que aún no han alcanzado un consenso sobre su cuantía ni alcance.

La Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa Nacional y la Comisión de Finanzas del Yuan Legislativo (Parlamento) sesionarán este lunes, el miércoles y el jueves para revisar los proyectos propuestos por el Gobierno, el principal partido de la oposición, el Kuomintang (KMT), y el minoritario Partido Popular de Taiwán (PPT).

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el ministro de Defensa, Wellington Koo, afirmó este lunes que explicará la «integridad y necesidad» de la versión del Ejecutivo al resto de legisladores, y manifestó su esperanza de lograr el apoyo de los partidos opositores.

La revisión de estas leyes, que contemplan un aumento extraordinario del gasto militar al margen del presupuesto anual de Defensa, se enmarca en el recrudecimiento de las tensiones con China, que considera a Taiwán como «parte inalienable» de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.

Tres proyectos de ley diferentes

La versión del Gobierno, enviada al Parlamento en noviembre del año pasado y que tiene el respaldo de la Administración estadounidense, abarca ocho años (2026-2033) y cuenta con un presupuesto total de 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 38.952 millones de dólares).

El plan busca financiar adquisiciones de armamento -tanto ya anunciadas como futuras- y programas de producción conjunta con Estados Unidos para reforzar la defensa aérea de la isla, la capacidad antiblindaje y los sistemas de drones, entre otros ámbitos.

Por su parte, la versión del PPT, que fue presentada el 26 de enero, limita el gasto en armamento a 400.000 millones de dólares taiwaneses (12.464 millones de dólares) hasta 2033, mientras que la del KMT, desvelada el 5 de marzo, establece un tope de 380.000 millones de dólares taiwaneses (11.841 millones de dólares) de aquí a 2028.

Los fondos previstos en los proyectos del TPP y el KMT bastan para cubrir los 11.100 millones de dólares en paquetes de armas cuya venta fue aprobada por Estados Unidos a Taiwán en diciembre del año pasado.

Si bien el Gobierno sostiene que las capacidades defensivas de la isla se verían «significativamente debilitadas» si el presupuesto de 1,25 billones de dólares taiwaneses no se aprueba en sus términos, la oposición defiende la necesidad de reforzar el escrutinio sobre el gasto militar del Ejecutivo, afirmando que muchas ventas directas de armas fueron objeto de escándalos de corrupción en el pasado. EFE

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