El Parlamento ucraniano confirma el nombramiento de Fedórov como ministro de Defensa

1 minuto

Kiev, 14 ene (EFE).- La Rada Suprema ucraniana (Parlamento) aprobó este miércoles con el voto afirmativo de 277 de sus 395 diputados el nombramiento como ministro de Defensa de quien fuera hasta ayer ministro de Transformación Digital del país, Mijailo Fedórov, según informa la agencia pública de noticias ucraniana, Ukrinform.

La candidatura de Fedórov para ocupar el cargo en sustitución de Denís Shmigal -cuya renuncia a la cartera de Defensa fue aceptada ayer por la Rada- fue propuesta en la víspera por el presidente del país, Volodímir Zelenski.

A sus 34 años, Fedórov es la cara más reconocible del ambicioso proceso de digitalización lanzado por Zelenski desde su llegada al poder en 2019 tras una campaña electoral muy centrada en las redes sociales que dirigió el hoy ministro de Defensa desde la empresa de márketing digital y servicios de internet que dirigía entonces.

Fedórov está considerado uno de los principales artífices del desarrollo de la aplicación DIIA, que permite a los ucranianos hacer todos sus trámites administrativos desde su teléfono móvil.

Como ministro de Transformación Digital, Fedórov impulsó una iniciativa público-privada sufragada parcialmente con donaciones para dotar de miles de drones adicionales al Ejército ucraniano.

Contribuir a implantar y desarrollar nuevas tecnologías en el Ejército será una de sus misiones al mando de Defensa, una cartera clave para Ucrania en el contexto de la guerra. EFE

