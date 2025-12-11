El Parlamento venezolano acuerda salvaguardar el joropo, Patrimonio Cultural de la Unesco

Caracas, 11 dic (EFE).- El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó este jueves un acuerdo que incluye salvaguardar y promocionar la tradición del joropo, una danza tradicional del país suramericano, a propósito de su inclusión como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

Durante una sesión ordinaria, transmitida por el canal de la Asamblea Nacional (AN), la Cámara aprobó el acuerdo que también incluye «reconocer el esfuerzo y dedicación de cultores, músicos, bailarines e investigadores, comunidades y promotores culturales que han mantenido, enriquecido y difundido la tradición del joropo a lo largo de la historia».

Asimismo, la AN acordó «continuar impulsando» los planes del Gobierno para la «salvaguardia y promoción y transmisión del joropo en todo el territorio nacional» y celebrar la declaratoria de esta danza como Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco.

El Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco inscribió el martes al joropo de Venezuela en su Lista Representativa, durante la vigésima sesión del organismo en Nueva Delhi.

La Unesco reconoció el valor de esta expresión festiva que, más allá de la música, constituye un complejo sistema de saberes que integra poesía, danza y artesanía, fruto del sincretismo entre las culturas indígenas, africanas y europeas.

Aunque el arpa, el cuatro y las maracas son sus íconos más visibles, la práctica varía según la geografía, incorporando desde la bandola y el violín hasta el acordeón, dependiendo de si se trata de un joropo oriental, andino, central o llanero.

Venezuela, que en 2024 inscribió el casabe -una tradición culinaria ancestral elaborada a base de yuca- como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad dentro de una candidatura multinacional, suma ahora una apuesta individual con el joropo, una de las expresiones más emblemáticas de su identidad cultural.EFE

