The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Parlamento venezolano aprueba en primer debate ley de minas tras licencia de EE.UU.

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 9 mar (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, aprobó este lunes el proyecto de una ley de minas que busca aumentar las garantías jurídicas y que deberá discutirse por segunda vez para ser definitivamente sancionada, luego de que Estados Unidos emitiera hace tres días una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses. EFE

rbc/bam/nvm

(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR