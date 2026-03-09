El Parlamento venezolano aprueba en primer debate ley de minas tras licencia de EE.UU.

Caracas, 9 mar (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, aprobó este lunes el proyecto de una ley de minas que busca aumentar las garantías jurídicas y que deberá discutirse por segunda vez para ser definitivamente sancionada, luego de que Estados Unidos emitiera hace tres días una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses. EFE

