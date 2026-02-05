El Parlamento venezolano comienza a discutir la ley de amnistía para los presos políticos

1 minuto

Caracas, 5 feb (EFE).- La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, comenzó este jueves una primera discusión sobre el proyecto de ley de amnistía, propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para los casos de presos políticos desde 1999.

El proyecto tiene 13 artículos y establece las disposiciones generales «destinadas a regular el objeto, finalidades y principios de aplicación e interpretación» y «los hechos sujetos a la amnistía, así como los efectos y procedimientos aplicables para su efectiva implementación», según la exposición de motivos compartida a EFE por un diputado bajo condición de anonimato. EFE

csm/bam/rcf

(Vídeo)