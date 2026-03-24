El Parlamento venezolano dice haber recibido 123 solicitudes de amnistía desde el exterior

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Caracas, 24 mar (EFE).- La comisión del Parlamento venezolano encargada de la amnistía ha recibido 123 solicitudes desde el exterior para que la Justicia del país suramericano revise sus casos, informó este martes el presidente del Legislativo, el chavista Jorge Rodríguez.

Según el diputado, esos venezolanos que viven en el exterior solicitaron por escrito a la comisión legislativa que se consideren sus casos para que puedan retornar al país y «cumplir con su función política».

«Personas con registro policial, unos pocos y la gran mayoría sin ningún tipo de registro policial», dijo Rodríguez, sin dar más detalles sobre los solicitantes.

Este martes, el presidente de esa comisión parlamentaria, el chavista Jorge Arreaza, dijo que la Justicia ha otorgado 8.084 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, de las cuales 7.782 a personas con medidas cautelares, como prohibición de salida del país y régimen de presentación ante tribunales, y 302 a personas que estaban encarceladas.

El también excanciller indicó que la comisión ha recibido 11.432 solicitudes válidas de revisiones de casos, que son aquellas peticiones que cumplen con los criterios establecidos en la legislación.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Más de un mes después de su promulgación, las autoridades venezolanas no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

En medio de este proceso, activistas y familiares de presos políticos se mantienen en las afueras de varias cárceles del país, donde la ONG Foro Penal estima que quedan 503 personas detenidas por motivos políticos, entre ellos 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.

Según esta ONG, que lidera la defensa de presos políticos, más de 11.000 personas siguen sujetas a medidas cautelares y restrictivas de su libertad. EFE

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