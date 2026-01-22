El Parlamento venezolano discute el proyecto la reforma parcial de la ley de hidrocarburos

Caracas, 22 ene (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, discute varios proyectos este jueves, entre ellos la reforma parcial a la ley de hidrocarburos, una de las iniciativas clave que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca impulsar en este período legislativo 2026-2027 en medio de los acercamientos con EE.UU. para la venta de crudo venezolano.EFE

