El Parlamento venezolano rechaza la «expoliación» de Citgo, la filial de Pdvsa en EE.UU.

1 minuto

Caracas, 2 dic (EFE).- La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, repudió este martes el que tachó como «expoliación» de Citgo, luego de que la semana pasada un juez aprobara la compra de esta filial de Pdvsa en Estados Unidos, en una subasta organizada por un tribunal para pagar a los acreedores del Estado venezolano.

En una sesión ordinaria, transmitida por el canal de AN, el Legislativo aprobó un proyecto de acuerdo en el que rechazó de manera «categórica y enérgica» el que denominó como «un proceso de expoliación de las acciones de Citgo por constituir un despojo flagrante del patrimonio nacional bajo la complicidad de un sistema judicial instrumentalizado por intereses imperiales».

Asimismo, avaló «declarar nula e írrita cualquier decisión judicial o administrativa emanada de tribunales o entidades de los Estados Unidos que ordenen o faciliten la expoliación y enajenación forzosa de Citgo y, en consecuencia, no reconocer a otro propietario que no sea Venezuela». EFE

