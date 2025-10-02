El paro de la eurozona subió una décima en agosto, hasta el 6,3 por ciento

The Swiss voice in the world since 1935
Bruselas, 2 oct (EFE).- La tasa de desempleo en la eurozona subió una décima entre julio y agosto, hasta situarse en el 6,3 % en el octavo mes de 2025, según informó este jueves la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea (UE) el indicador permaneció estable frente a julio y se ubicó en el 5,9 % en agosto.

Si se realiza la comparación interanual con respecto a agosto de 2024, la tasa de paro no varió en el octavo mes de 2025 ni en el área de la moneda única ni en los Veintisiete.

Eurostat estimó que 13 millones de personas no tenían trabajo en la UE el pasado agosto, de los que 10,8 millones se encontraban en la zona del euro.

Frente a julio de 2025, el desempleo aumentó en 39.000 personas en el club comunitario y en 11.000 en el espacio de la moneda única.

En términos interanuales, frente a agosto de 2024, el paro creció en 85.000 individuos en la Unión Europea, pero cayó en 15.000 en la eurozona.

España volvió a ser en agosto de 2025 el Estado miembro de la UE con la mayor tasa de paro (10,3 %), si bien disminuyó en una décima frente a julio y también cayó un punto con respecto al octavo mes del año pasado.

Tras España, los países del club comunitario con una mayor tasa de desempleo en agosto de este 2025 fueron Finlandia (9,8 %), Suecia (8,7 %), Estonia (8,2 %) y Grecia (8,1 %).

En contraste, los Estados miembros con menores porcentajes de paro fueron Malta y Eslovenia (2,9 % los dos), Chequia y Polonia (3,2 % en ambos casos), Bulgaria (3,6 %), Alemania (3,7 %) y Países Bajos (3,9 %).

Por lo que se refiere al desempleo entre los menores de veinticinco años, permaneció invariable en el 14 % en la eurozona entre julio y agosto de este 2025, mientras que en los Veintisiete subió dos décimas, hasta el 14,6 %.

Entre los países de los que Eurostat publicó datos hoy, los Estados miembros con un mayor porcentaje de jóvenes en paro fueron Estonia (25,4 %), Suecia (23,9 %) y España (23,1 %).

En el caso de España, el indicador descendió tres décimas con respecto a julio y también disminuyó frente al 26,7 % alcanzado en agosto de 2024.

Por sexos, el desempleo entre las mujeres se situó el pasado agosto en la UE en el 6 %, sin cambios frente a julio. Tampoco varió el indicador entre los hombres, que se ubicó en el 5,8 %.

En la eurozona tampoco variaron los indicadores ni entre las mujeres (6,4 %) ni entre los hombres (6,1 %).

En el caso de España, el desempleo entre julio y agosto de 2025 se redujo en una décima tanto entre las mujeres (al 11,5 %) como entre los varones (al 9,2 %). EFE

jug/mb/jgb

