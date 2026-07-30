El paro de la UE resiste en junio en el 6,0 % y sigue en el 6,3 % en la zona euro

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Bruselas, 30 jul (EFE).- El desempleo en la Unión Europea (UE) encadenó en junio su cuarto mes consecutivo en el 6,0 %, el mismo nivel que hace un año, mientras que España se mantiene como el segundo país con más paro del bloque, con una tasa del 10,1 %, solo por detrás de Finlandia (10,5 %), según los datos publicados este jueves por la oficina europea de estadística, Eurostat.

En la zona euro, el indicador tampoco se movió y quedó fijado en el 6,3 % por cuarto mes seguido, cifra idéntica a la de junio del año pasado.

En términos absolutos, Eurostat calculó que el número de desempleados en la UE supera los 13,3 millones, unas 79.000 personas más que en mayo y 112.000 más que hace un año.

En la zona euro la cifra ronda los 11,13 millones, con un incremento de 71.000 personas respecto al mes anterior y de 43.000 en el cómputo interanual.

Por detrás de Finlandia y España, superan la media comunitaria Suecia (8,7 %), Francia (8,2 %), Grecia (8 %), Luxemburgo (7,1 %), Lituania (6,9 %), Letonia (6,8 %), Estonia (6,6 %), Dinamarca (6,5 %), y Bélgica y Rumanía, ambas con un 6,3 %.

En el extremo contrario, con el paro más bajo del bloque, figuran Bulgaria y Chipre (3 % ambas), Polonia (3,1 %), República Checa (3,3 %), Malta (3,5 %), Países Bajos y Eslovenia (3,8 % ambas), Alemania (3,9 %), Croacia (4,3 %) y Hungría (4,5 %).

Desempleo juvenil y brecha de género

El paro entre los menores de 25 años repuntó ligeramente en la UE, hasta el 15,5 % desde el 15,4 % de mayo, mientras que en la eurozona bajó una décima, hasta el 14,8 %.

Eurostat contabilizó 2,99 millones de jóvenes desempleados en la UE, de los que 2,35 millones correspondían a la zona euro.

Suecia (24,9 %), España (23,4 %) y Finlandia (23,2 %) encabezaron la lista de mayor paro juvenil, frente a Alemania (7,1 %), Chipre (7,8 %) y Países Bajos (8,5 %), con las tasas más reducidas.

Respecto a la brecha de género, el desempleo masculino en la UE creció una décima, hasta el 5,9 %, mientras que el femenino bajó otra décima, hasta el 6,1 %.

En la zona euro, la tasa entre los hombres subió al 6,2 % desde el 6,1 % de mayo, y se mantuvo sin cambios en el 6,4 % entre las mujeres.

Las mayores diferencias por sexo se dieron en Grecia (6 % hombres frente a 10,4 % mujeres), España (9 % frente a 11,3 %) y Portugal (4,9 % frente a 6,3 %), mientras que en Lituania la relación se invierte un mes más, con un 7,9 % de paro masculino frente al 5,9 % femenino. EFE

ymo/pcc