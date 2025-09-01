The Swiss voice in the world since 1935

El paro descendió una décima en julio en la eurozona, hasta el 6,2 %

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 1 sep (EFE).- La tasa de desempleo en la eurozona descendió una décima entre junio y julio de 2025, de modo que se situó en el 6,2 %, según informó este lunes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

La oficina de estadística señaló el pasado 31 de julio que el indicador en el área del euro en junio se había ubicado en el 6,2 %, pero hoy revisó ese dato y aclaró que la tasa en el sexto mes del año fue del 6,3 %. EFE

