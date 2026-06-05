El paro en EE.UU. se mantiene en mayo en el 4,3 % con una creación de 172.000 puestos

3 minutos

(Actualiza con reacción de la Casa Blanca)

Washington, 5 jun (EFE).- La tasa de desempleo en EE.UU. se mantuvo sin cambios en el 4,3 % en mayo, cuando se crearon 172.000 puestos de trabajo, por encima de los pronósticos de los expertos, que estimaban una creación de unos 85.000 empleos, según publicó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

El aumento registrado en el quinto mes del año se debió a ganancias en los sectores de ocio y hostelería, administración local y atención sanitaria, indicó el BLS en su informe, que a su vez registra una disminución en el área de actividades financieras.

Las cifras de empleo en marzo (214.000) y abril (179.000) fueron revisadas al alza, con un aumento combinado de unos 93.000 puestos con respecto al dato inicial.

El economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, celebró las cifras «espectaculares» de empleo y calificó de «sorprendente» que ninguno de los analistas acertara en sus predicciones, algo que sucede con frecuencia, pero que en este caso «la diferencia entre la estimación más alta y la cifra real fue de unos 50.000 empleos», agregó.

«Esto demuestra que, en este momento, Wall Street simplemente no comprende que la economía de la era (del presidente Donald) Trump está generando una verdadera edad de oro económica», dijo Hassett a Fox News.

En total, el número de desempleados en mayo se situó en unos 7,3 millones, una caída con respecto a los 7,4 millones registrados en el mes anterior.

Los adolescentes (14,7 %) y los afroamericanos (6,6 %) se mantienen como los más afectados por el desempleo. La tasa de desocupación aumentó para los asiáticos (3,8 %), disminuyó ligeramente entre las mujeres adultas (3,8 %) y se mantuvo estable para los hispanos (5 %).

El sector del ocio y la hostelería generó 70.000 empleos en mayo, una cifra muy superior al aumento mensual promedio de 14.000 registrado en los doce meses anteriores. Mientras, los servicios de alimentación y establecimientos de bebidas añadieron 48.000 puestos.

En el sector de la administración local se crearon 55.000 puestos de trabajo, según el BLS.

Además, la atención sanitaria creció en 35.000 empleos en mayo, mes en el que también se registró un aumento de 26.000 puestos en los servicios de atención sanitaria ambulatoria, incluido un alza de 11.000 en la atención de salud a domicilio. El empleo siguió mostrando una tendencia al alza en los hospitales, con una subida de 6.000.

El sector de asistencia social también continuó su trayectoria ascendente (12.000), principalmente en los servicios individuales y a familias (10.000).

Los sectores de minería, canteras y extracción de petróleo y gas generaron un aumento de 5.000 puestos, acumulando un incremento de 10.000 desde febrero.

Estos incrementos se vieron parcialmente compensados ​​por la pérdida de empleos en el sector de actividades financieras (22.000), las compañías de seguros y actividades relacionadas (11.000) y en la banca comercial (3.000).

Durante el quinto mes de 2026, el empleo mostró pocos cambios en otras industrias importantes como la construcción, la manufactura, el comercio mayorista, el comercio minorista, la información, los servicios profesionales y empresariales, y otros servicios.

El índice de desempleo, junto a la inflación y el producto interior bruto (PIB), es clave para evaluar la salud de la economía y servirán a la Fed para tomar decisiones en materia de política monetaria durante su próxima reunión del 16 y el 17 de junio, la primera liderada por el nuevo presidente del banco central, Kevin Warsh. EFE

ygg/rod