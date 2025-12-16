El paro sube en noviembre al 4,6 % en EEUU con una creación de 64.000 empleos

3 minutos

Washington, 16 dic (EFE).- La tasa de desempleo en EE.UU. subió hasta el 4,6 % en noviembre, cuando se crearon unos 64.000 puestos de trabajo, un dato ligeramente mayor al esperado aunque menor que el de septiembre, según datos publicados este martes con retraso por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) tras el cierre del Gobierno federal.

El dato del paro publicado por el Departamento de Trabajo muestra un aumento de dos décimas con respecto al 4,4 % registrado en septiembre, mes en el que la economía estadounidense añadió 119.000 empleos.

Aunque representa una caída en los números de creación de trabajo con respecto a la cifra anterior, el número de empleos reportado por el BLS en noviembre superó las estimaciones de 50.000 puestos pronosticados por analistas.

Esta publicación no incluye datos completos de octubre, cuando no se recopilaron la mayoría de datos económicos debido a la paralización de las funciones de la Administración Central por el histórico cierre federal.

En total, en noviembre el número de desempleados se situó en unos 7,8 millones, un aumento respecto a los 7,1 millones de personas sin empleo registrados en el mismo mes de 2024, cuando el paro se situó en 4,2 %.

La tasa de desocupación entre los adolescentes (16,3 %) fue la de mayor crecimiento, seguida por la de los afroamericanos (8,3 %). Las de las mujeres adultas (4,1 %), los asiáticos (3,6 %) y los hispanos (5 %) decrecieron.

Los sectores de trabajo que más puestos crearon fueron el de la asistencia sanitaria, que creció en 46.000 puestos, y el de la construcción, que aumentó en 28.000 en noviembre.

Mientras, los que más perdieron fueron el del transporte y almacenamiento, con 18.000 empleos menos, según el BLS.

El empleo en el gobierno federal continuó disminuyendo en noviembre, cuando se perdieron 6.000 puestos, una caída que se produce tras la fuerte reducción de 162.000 puestos reportados en octubre, uno de los pocos datos que el Buró de Estadísticas Laborales recopiló en ese mes.

Estos índices, que llegan con una semana de retraso, son claves para evaluar la salud de la economía y le sirven a la Reserva Federal para tomar decisiones en materia de política monetaria.

La Fed precisamente citó la desaceleración del mercado laboral estadounidense entre los factores principales en su reciente decisión de recortar las tasas de interés por tercera vez en 2025, hasta situarlos en una horquilla del 3,5 % y el 3,75 %.

La imposibilidad de publicar datos macroeconómicos considerados clave durante el reciente cierre del Gobierno han restado claridad al análisis del incierto panorama económico actual. EFE

