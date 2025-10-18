El Parque Astérix invertirá 250 millones hasta 2030 para estar entre los grandes europeos

París, 18 oct (EFE).- El Parque Astérix, el segundo complejo de ocio temático en Francia, va a invertir 250 millones de euros de aquí a 2030 con la aspiración de estar entre los cinco grandes complejos de atracciones europeos.

El anuncio lo hizo este sábado Dominique Thillaud, el consejero delegado de la Compañía de los Alpes, propietaria del Parque Astérix, en una conferencia de prensa en la que destacó que se trata del «mayor programa de inversión» que se ha llevado a cabo en esas instalaciones inauguradas en abril de 1989 a 35 kilómetros al norte de París.

En un comunicado, la empresa indicó que este plan creará un 20 % de capacidad suplementaria en el complejo y dos tercios será cubierta, con lo que reducirán la dependencia de la actividad a condiciones meteorológicas adversas.

En su cuenta de X, la empresa destacó, con algunos elementos de la presentación, que actualmente son el ‘número dos’ en Francia -por detrás de Disneyland París- con 2,9 millones de visitantes este año, después de los 2,84 millones en 2024 (fueron 2,32 millones en 2019, antes de la crisis de la covid).

También que en su ejercicio fiscal de 2025, la tasa de ocupación de los hoteles del complejo (que totalizan 450 habitaciones) ha sido del 92 %.

Con este programa de inversiones, el parque hotelero crecerá con un nuevo establecimiento, el Odysée, con 300 habitaciones adicionales.

En el horizonte de 2029 se crearán 900 empleos más, lo que supondrá un alza del 70 % respecto a la situación actual.

Entre las novedades que llegarán gracias al programa de inversiones para los próximos cinco años está la transformación de la zona de Egipto en 2026, sobre todo con la atracción Oxygénarium que se convierte en El Descenso del Nilo; Las Sillas Volantes se convierten en El Vuelo del Ibis; y el restaurante Le Cirque pasará a llamarse Le Comptoir d’Epidemaïs.

Además, en 2028 se creará una nueva zona, Londinium, inspirado en el álbum «Astérix en Bretaña», en la que habrá una gran montaña rusa inmersiva, una zona de juegos vertical, un pub y varias tiendas.

El Parque Astérix tiene actualmente 45 atracciones y 7 espectáculos, además de 34 establecimientos de comida. Allí trabajan 450 empleados de forma permanente que se ven reforzados con 4.000 contratos temporales.

El mayor parque de ocio en Europa es Disneyland París, con 10,4 millones de visitantes en 2023, y a continuación están el alemán de Europa Park, cerca de la frontera francesa y suiza, con más de 6 millones en 2024, Port Aventura en la costa catalana y Efteling, con unos 5,5 millones cada uno en 2023 y Tivoli Gardens en Copenhague con unos 4 millones. EFE

