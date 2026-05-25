El partido único de Corea del Norte convoca una reunión clave para junio

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Seúl, 25 may (EFE).- Las autoridades de Corea del Norte anunciaron la convocatoria de una importante reunión del Partido de los Trabajadores para finales de junio para revisar el progreso durante la primera mitad del año de sus proyectos en curso, informó este lunes la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

La decisión fue anunciada el domingo por el Buró Político del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, que determinó «la necesidad» de convocar la reunión para llevar a cabo dicha supervisión y «tomar decisiones en una serie de asuntos importantes», según el medio oficial.

La agencia norcoreana no precisó la fecha exacta del encuentro ni aportó detalles sobre los puntos concretos del orden del día que se abordarán en la sesión.

La convocatoria busca poner en marcha medidas de seguimiento para analizar las decisiones tomadas en el noveno congreso del partido, celebrado el pasado febrero.

El anuncio se produce además después de que Pionyang modificara su Constitución para incorporar una nueva disposición sobre el territorio, delimitando sus fronteras con China y Rusia y eliminando cualquier mención a la reunificación con Corea del Sur, según el nuevo documento, al que tuvo acceso la agencia de noticias surcoreana Yonhap a principios de mayo. EFE

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