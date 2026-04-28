El Partido Comunista chino promete reforzar la seguridad energética ante la guerra en Irán

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Shanghái (China), 28 abr (EFE).- La cúpula del Partido Comunista de China (PCCh) llamó hoy a «mejorar la seguridad energética y de los recursos» ante el impacto del alza de los precios del petróleo y el gas tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Teherán, también contra otros países de la región.

El líder chino, Xi Jinping, presidió hoy una reunión del Politburó en la que se habló de «la necesidad de afrontar de forma sistemática las perturbaciones y los desafíos procedentes del exterior».

Ante la coyuntura, la plana mayor del PCCh llamó a «responder a las diversas incertidumbres con la certidumbre del desarrollo de alta calidad», en referencia al cambio de modelo que busca impulsar Pekín a medida que la economía se ralentiza y resulta cada vez más difícil mantener las altas tasas de crecimiento económico de años anteriores. EFE

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