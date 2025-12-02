El Partido Comunista de Venezuela exige a Maduro informar sobre negociaciones con Trump

2 minutos

Caracas, 2 dic (EFE).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió al presidente Nicolás Maduro informar de forma «inmediata y transparente» sobre las posibles negociaciones con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las tensiones por el despliegue militar de ese país en el Caribe.

Jackeline López, integrante del buró político de la tolda, afirmó que la población venezolana no conoce «qué se discute ni a qué acuerdos pretenden llegar» con estas conversaciones, después que el domingo Trump confirmó que hubo una llamada entre ambos mandatarios.

«Exigimos que se le diga al país con absoluta claridad qué se está negociando. El ejercicio de la soberanía nacional no puede hacerse a puerta cerrada», declaró, en una conferencia de prensa, la dirigente del PCV, partido intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano.

En este sentido, dijo que Venezuela enfrenta una situación compleja, por lo que consideró como una «creciente escalada de agresión imperialista en el Caribe», en referencia a la movilización militar estadounidense, y rechazó que países del Caribe «se presten para estas maniobras».

En concreto, señaló al Gobierno de Trinidad y Tobago como «pieza efectiva» de las operaciones estadounidenses en la región y le acusó de adoptar «posiciones genuflexas y serviles al imperialismo».

Este lunes, Maduro calificó de «terrorismo psicológico» el despliegue estadounidense en el Caribe, un día después de que Trump confirmara una llamada entre ambos, sin dar detalles sobre el diálogo.

Maduro encabezó una movilización en Caracas, en la cual designó y juramentó un nuevo buró político conformado por doce dirigentes del chavismo y prometió ante sus seguidores su «lealtad absoluta».

La escalada de tensiones con Estados Unidos causó una ola de cancelaciones de vuelos desde y hacia Venezuela, tras el aviso emitido el pasado 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación de EE.UU. que recomendaba «extremar la precaución» al sobrevolar este país y el sur del Caribe.

Este lunes, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) extendió hasta el 31 de diciembre su recomendación de no sobrevolar el espacio aéreo del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, lo que llevó a las aerolíneas ibéricas Iberia, Plus Ultra y Air Europa a comunicar nuevas suspensiones de vuelos.

Venezuela, en respuesta, ha revocado las concesiones de operación a siete aerolíneas internacionales, incluyendo este lunes a la española Plus Ultra. EFE

ls/lb/eav