El Partido Comunista de Vietnam pone fin a su cónclave para elegir a su cúpula dirigente

Bangkok, 23 ene (EFE).- El Partido Comunista de Vietnam (PCV), que dirige el país con puño de hierro desde la reunificación de 1976, adelantó a este viernes el final de su Congreso quinquenal, que tenía previsto acabar el domingo, del que se espera revele la próxima cúpula dirigente de la formación y que el actual líder, To Lam, refuece su poder.

«Se espera que Congreso Nacional del Partido (Comunista) concluya el viernes por la tarde, un día y medio antes de lo previsto», apunta hoy un comunicado en el portal del Gobierno vietnamita.

Este adelanto es una señal, según analistas, del amplio consenso dentro del PCV, que apunta a renovar el mandato de Lam, su secretario general y en consecuencia máximo dirigente del país con sistema unipartidista.

Los casi 1.600 delegados que participan en el Congreso, que comenzó el lunes, eligieron el jueves a los 180 miembros de su comité central, que a su vez nombran a los entre 17 y 19 componentes del Politburó, el órgano de toma de decisiones del partido, de donde se elige a su secretario general.

Lam aspira a mantener su posición y posiblemente ampliar su poder, según analistas, con la mirada puesta en acaparar también la presidencia, puesto que ya ocupó entre mayo y octubre de 2024.

Para eso el Congreso tendría que aprobar una enmienda a las normativas del Partido, lo que de momento no se ha revelado que haya sucedido.

El líder vietnamita, de 68 años y quien asumió el puesto de máximo dirigente del país en agosto de 2024, es considerado una de las figuras más influyentes que el país ha tenido en décadas.

De acumular ambos cargos, Vietnam avanzaría hacia un modelo de poder similar al de China, con un mando más centralizado en Xi Jinping, también jefe de las Fuerzas Armadas.

Vietnam, donde el sistema de partido único reprime cualquier tipo de disidencia, se ha transformado en las últimas décadas en una de las economías más dinámicas de Asia, destacado centro de fabricación regional en la producción de semiconductores y un destino de producción alternativo a China, el mayor socio comercial de Hanói.

En un discurso pronunciado el martes, Lam exhortó a alcanzar el 10 % de crecimiento de su producto interior bruto (PIB) interanual en algún momento del periodo 2026-2030, y a «hacer realidad la visión de convertirse en un país desarrollado y con altos ingresos para 2045», recogió el mismo portal gubernamental. EFE

