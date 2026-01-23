El Partido Comunista de Vietnam reelige a To Lam como máximo dirigente por cinco años más

Bangkok, 23 ene (EFE).- El gobernante Partido Comunista de Vietnam (PCV) reeligió este viernes a To Lam como su secretario general, el cargo más alto del país, que ocupa desde 2024 y en el que seguirá al menos los próximos cinco años.

Al término del Congreso Nacional del Partido celebrado esta semana, en el que participaron los casi 1.600 delegados de la formación única del país asiático, To Lam, de 68 años, salió reelegido como su máximo líder, en una ceremonia que estuvo encabezada, entre otros, por el primer ministro, Pham Minh Chinh.

Aunque se había especulado sobre la nominación de Lam también como presidente del país, este cambio requeriría ajustar las normativas del PCV, que no ha informado nada al respecto hasta ahora. EFE

