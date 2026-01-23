El Partido Comunista de Vietnam reelige a To Lam como máximo dirigente por cinco años más

Bangkok, 23 ene (EFE).- El Partido Comunista de Vietnam (PCV) reeligió este viernes a To Lam como su secretario general, el cargo más alto del país, que ocupa desde 2024 y en el que seguirá al menos los próximos cinco años.

Al término del Congreso Nacional del Partido celebrado esta semana, en el que participaron los casi 1.600 delegados de la formación única del país asiático, To Lam, de 68 años, salió reelegido como su máximo líder, en una ceremonia que estuvo encabezada, entre otros, por el primer ministro, Pham Minh Chinh.

Aunque se había especulado sobre la nominación de Lam también como presidente del país, este cambio requeriría ajustar las normativas del PCV, que no ha informado nada al respecto hasta ahora.

Una vez anunciada la reelección, To Lam ofreció un discurso frente a los miembros del Comité Central del Partido, uno de sus órganos de poder, que aplaudieron su nuevo período, en un acto retrasmitido en directo y en el que participaron embajadores de varios países acreditados en Vietnam.

Los casi 1.600 delegados del Congreso que comenzó el lunes eligieron el jueves a los 180 miembros de su Comité Central, que a su vez nombró a los 19 representantes del Politburó, el órgano de toma de decisiones del partido, de donde se elige a su secretario general.

El PCV, que dirige el país con puño de hierro desde la reunificación de 1976, adelantó a este viernes el final de su Congreso quinquenal, que inicialmente estaba previsto el domingo, lo que fue interpretado por analistas como una señal del amplio consenso dentro del partido para renovar el mandato de To Lam.

El líder vietnamita es considerado una de las figuras más influyentes que el país ha tenido en décadas.

Vietnam, donde el sistema de partido único reprime cualquier tipo de disidencia, se ha transformado en las últimas décadas en una de las economías más dinámicas de Asia, destacado centro de fabricación regional en la producción de semiconductores y un destino de producción alternativo a China, el mayor socio comercial de Hanói.

En un discurso pronunciado el martes, Lam exhortó a alcanzar el 10 % de crecimiento de su producto interior bruto (PIB) interanual en algún momento del periodo 2026-2030, y a «hacer realidad la visión de convertirse en un país desarrollado y con altos ingresos para 2045», recogió el portal gubernamental. EFE

