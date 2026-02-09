El partido conservador del líder Anutin logra amplia victoria en los comicios de Tailandia

(Actualiza tras rueda de prensa de la Comisión Electoral)

Bangkok, 9 feb (EFE).- El partido conservador Bhumjaithai (BJT, «Orgullo tailandés»), liderado por el primer ministro, Anutin Charnvirakul, logró una amplia victoria en las elecciones de Tailandia que prácticamente garantiza su permanencia en el poder, según los resultados publicados este lunes por la Comisión Electoral (CE).

Con casi el 95 % de los votos escrutados, el Bhumjaithai, que en septiembre formó un gobierno en minoría con el compromiso de convocar elecciones anticipadas, se haría con al menos 193 escaños de los 500 en liza, y solo necesitaría el apoyo de 58 diputados para retener el poder.

Los reformistas del Partido del Pueblo (PP), favoritos según los sondeos preelectorales, quedarían por su parte segundos a una distancia considerable, sumando 118 escaños; seguidos por el populista Phue Thai (PT), vinculado al clan Shinawatra, con 74; y el ultraconservador Kla Tham, cercano a las posturas del BJT, con 58, según la CE.

Durante una rueda de prensa, el organismo señaló que el escrutinio queda todavía ligeramente por debajo del 95 %, porcentaje a partir del cual la Comisión Electoral «puede proceder a anunciar los resultados».

«Las oficinas de la Comisión Electoral de Tailandia en todas las provincias están en proceso de que los comités electorales de circunscripción compilen los recuentos oficiales de votos», indicó.

A su vez, indicó que ha recibido 113 quejas sobre el proceso electoral, siendo la compra de votos la principal acusación, y que antes de difundir los resultados definitivos, «debe examinar primero si las elecciones se llevaron a cabo de forma honesta y justa (…)».

Asimismo, la CE indicó que, de acuerdo con la ley, los resultados definitivos se darán a conocer en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha de las elecciones, mientras los partidos aún tienen hasta el 9 de abril para hacer reclamaciones.

Tailandia vivió el domingo una intensa jornada de voto dual, en la que además de las elecciones generales se votó en un referéndum que preguntaba a la ciudadanía si considera necesario cambiar la Constitución, marcada por la antigua junta militar (2014-2019), que recibió el respaldo de alrededor del 60 %.

Se espera que Anutin comience ahora negociaciones para buscar aliados y llegar a los escaños necesarios para formar gobierno, con posibilidades como una coalición de fuerzas tradicionalistas y pequeñas plataformas vinculadas a los militares o una asociación con el Phue Thai.

La aparente holgada victoria del político conservador abre la posibilidad de una época de estabilidad política en un país de frágil democracia y largo historial de golpes de Estado que ha tenido tres primeros ministros desde las últimas elecciones de 2023.

Entonces fue el reformista Avanzar, predecesor del PP, el ganador de los comicios, si bien no pudo gobernar por el veto del entonces conservador Senado. EFE

