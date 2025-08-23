El partido de la Premio Nobel Suu Kyi llama a boicotear comicios de la junta en Birmania

2 minutos

Bangkok, 23 ago (EFE).- El histórico partido Liga Nacional para la Democracia (LND) que lideraba la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi llamó este sábado a boicotear los comicios por fases que comenzarán en Birmania (Myanmar) el 28 de diciembre en el país, organizados por la junta militar que detenta el poder desde el golpe de 2021.

La prodemocrática LND, vencedora en las elecciones de 2015 y 2020 antes de ser ilegalizada por los militares tras la sublevación del 1 de febrero de 2021, hizo hoy un «llamado a obstruir todas las etapas del proceso electoral» en su página de Facebook.

La proclama se produjo después de una reunión interina de la formación, que reiteró que no reconocerá los comicios ni cooperará «de ninguna manera» en una votación «fraudulenta» que «agravará los conflictos en Birmania y generará mayor inestabilidad en la región».

Las elecciones organizadas por la junta birmana son consideradas una patraña por la oposición a la dictadura, pues ocurrirán con los principales líderes políticos electos en 2020 aún presos o exiliados, incluida la premio Nobel Suu Kyi, que lideró la transición democrática de Birmania, ahora sumida en el conflicto.

El Gobierno de Unidad Nacional (NUG), integrado por diputados del Legislativo que se tenía que constituir el día del golpe y que se declara el poder legítimo desde la semiclandestinidad, ha tildado de fraudulento el proceso, mientras alerta de constantes ataques militares contra la población civil.

La primera fase de los comicios organizados por la junta se celebrará en 102 municipios de los 330 con que cuenta el país, según la lista de la Comisión Electoral de Myanmar, controlada por los militares.

Este órgano publicó requisitos para los partidos políticos que concurran a las urnas que establecen que si una formación quiere hacer campaña nacional por un máximo de 90 días antes de los comicios, deberá contar con al menos 50.000 afiliados, mientras las plataformas que actúen en una región o estado necesitarán al menos 1.000 afiliados.

Además, informó de la aprobación de tres nuevos partidos sin dar detalles sobre su origen o ideología: el Partido de la Nueva Generación Wunthanu, el Partido para el Desarrollo y el Progreso Pa-O y el Partido para el Desarrollo y la Paz.

Desde la asonada de 2021, Birmania vive una rebelión armada en la que varias guerrillas y grupos prodemocráticos se disputan con el Ejército el control de territorios. EFE

ak-mca/ad