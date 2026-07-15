El partido de Macron denuncia al de Le Pen por «plagiar» su marca política ‘Renacimiento’

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París, 15 jul (EFE).- El partido del presidente francés, Emmanuel Macron, ha denunciado ante la Justicia al de Marine Le Pen, Agrupación Nacional (RN), al que acusa de haber «plagiado» su marca política ‘Renacimiento’ en el eslogan de la fuerza nacionalpopulista para las elecciones presidenciales de 2027.

«Nuestra identidad ‘Renaissance’, que designa a nuestro movimiento político desde 2019, no puede ser usurpada con el único fin de crear confusión en la mente de los electores», denuncia el partido dirigido por el ex primer ministro francés Gabriel Attal, quien también es candidato a los comicios presidenciales.

La demanda por «parasitismo» e «infracción de marca» fue admitida a trámite y la audiencia tendrá lugar el próximo 27 de julio en le Tribunal de París.

«Esta apropiación indebida no es baladí: busca manifiestamente explotar la notoriedad de nuestro movimiento al adueñarse de un elemento esencial de su identidad, a saber, su nombre», añadió la formación centrista.

Tras haber sorteado la inhabilitación política en la sentencia del pasado 7 de julio, Le Pen lanzó su campaña para 2027, con el lema ‘Pour la France, la renaissance’ (Por Francia, el renacimiento), inscrito en letras grandes, mientras que en el primer plano unas banderas francesas desenfocadas evocan el ambiente de un mitin. EFE

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