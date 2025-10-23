El partido de María Corina Machado denuncia vandalismo en un templo católico de Venezuela

2 minutos

Caracas, 23 oct (EFE).- El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, denunció este jueves que «sujetos sin identificación» ingresaron a una iglesia católica del estado Guárico (centro) «a generar hechos vandálicos» y amenazaron «directamente al presbítero Juan León», quien oficiaba una eucaristía.

«Ofrecer palabras de reflexión, llamar a la paz, cultivar valores y principios religiosos para que la sociedad venezolana esté unida no debe ser motivo de estigmatización y ataques», subrayó VV, que condenó «este tipo de acciones contra la ciudadanía en general y aún más contra lugares sagrados».

El Comité compartió fotos en las que expone las supuestas amenazas que asegura estaban dirigidas al sacerdote: «Te vamos a matar», «terrorista, fascista, ladrón», se lee escrito en grafitis en una pared.

VV expresó su preocupación por el que consideró un «grave ataque a la Iglesia y a la comunidad católica en el país» en un momento, subrayó, en el que Venezuela celebra la canonización de sus dos primeros santos, el médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles.

En ese sentido, el Comité del colectivo político consideró que «debe prevalecer» la fe y la unión.

Por su parte, el partido opositor Voluntad Popular (VP) condenó el ataque y dijo que «amenazar a un sacerdote y profanar un lugar sagrado no solo es un delito: es un reflejo del deterioro moral y social que hoy vive Venezuela bajo un régimen que ha promovido el odio y la intolerancia».

«Nuestra solidaridad con el presbítero Juan León, el monseñor Raúl Ascanio y toda la comunidad católica de Guárico», expresó VP.

José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles fueron canonizados el pasado domingo por el Vaticano.

A san José Gregorio Hernández (1864-1919), conocido como el «médico de los pobres», lo beatificaron en 2021 tras el reconocimiento de un milagro, la curación de una niña que recibió un disparo en la cabeza.

Para la canonización de santa Carmen Rendiles (1903-1977), religiosa conocida por su trabajo con las Siervas de Jesús, se ha resaltado su legado dedicado a la educación y al servicio a los más necesitados. EFE

rbc/lb/jrg