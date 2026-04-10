El partido de María Corina Machado urge a recuperar «el orden constitucional» en Venezuela

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Caracas, 10 abr (EFE).- Vente Venezuela (VV), el partido de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, urgió este viernes a recuperar «el orden constitucional» en el país suramericano, más de tres meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En un comunicado, la organización política señaló que, desde entonces, han pasado «más de los 90 días que establece el artículo 234» de la Constitución para que el Parlamento considere «lo que todo el país y la comunidad internacional democrática sabe y le consta: la existencia de una ausencia absoluta en la Presidencia», en caso de que la falta temporal supere ese período.

«Esta es una verdad inocultable. No presionar e insistir en que se cumpla la Constitución con respecto a la Presidencia de la república y quien la ocupa es permitir que en Venezuela permanezca la dictadura y el sistema represivo que por años hemos enfrentado», expresó.

El partido señaló, además, que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la operación estadounidense en suelo venezolano, hizo «un manejo burdo y descarado del derecho para favorecer la situación política» de Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Maduro, y asumiera el cargo de mandataria encargada.

«Rodríguez, además de haber sido designada vicepresidenta por alguien que carecía de legitimidad para hacerlo, no ha sido nunca votada ni electa por los ciudadanos para desempeñar cargo público alguno. Con tal proceder, evade el órgano judicial la aplicación correcta e irrestricta de nuestra Constitución», dijo VV.

El mismo 3 de enero, cuando Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la «ausencia forzosa del presidente de la república» y dijo que esa situación «configura un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de su función».

El TSJ justificó su decisión de ordenar a Rodríguez ejercer como presidenta encargada como una «medida de protección para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la nación, sin que ello implique decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta)».

Este mismo viernes, María Corina Machado expresó que la transición a la democracia «es urgente» e «impostergable» en Venezuela, donde el jueves miles de trabajadores se movilizaron para exigir un aumento del salario mínimo, congelado desde 2022.EFE

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