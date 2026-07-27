El partido de Rached Ghanuchi dice que pudo visitar al dirigente opositor en la cárcel

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Argel, 27 jul (EFE).- El partido tunecino Ennahda ha podido «visitar» a su líder encarcelado Rached Ghanuchi y «comprobar» su estado de salud después de varios días de incertidumbre y «secretismo» por parte de las autoridades estatales, según informó esta formación islamista en un comunicado este lunes.

Ennahda señaló que Ghanuchi había iniciado una huelga de hambre y de medicación tras «habérsele prohibido recibir visitas mientras se encontraba en el hospital», y señaló que durante toda su visita, cuya duración no transcendió, «no se facilitó ninguna información» sobre su estado de salud ni a su «equipo de defensa» ni a su familia.

Esas limitaciones constituyen, según el movimiento, una «flagrante violación» del derecho de sus familiares a conocer su situación médica.

Por otro lado, Ennahda reiteró que el reingreso en prisión de Ghanuchi, de 85 años, «pese a su delicado estado de salud», representa une «persistencia en el maltrato hacia su persona» al poner su vida en «grave peligro» al mismo tiempo que afirmó que las autoridades «asumen la plena responsabilidad» de su seguridad y de todas las consecuencias de este trato «contrario a la normas humanitarias más elementales».

Ennahda expresó también su «profunda preocupación» por el estado de salud de otro dirigente opositor, Ahmed Chebbi, de 82 años, y consideró que su prolongada detención y la «privación de su derecho a recibir tratamiento y asistencia sanitaria» son una «amenaza real» para su integridad física.

El comunicado sirvió además al movimiento islamista para reiterar su «exigencia» de «liberación inmediata» a Ghanuchi y Chebbi así que «todos los presos políticos» del país magrebí.

Pocas horas antes del comunicado de Ennahda, la coalición opositora de Túnez Frente de Salvación Nacional (FSN) había exigido a las autoridades información oficial sobre el estado de salud de sus miembros encarcelados -especialmente de ambos políticos.

Amnistía Internacional (AI) expresó la pasada semana su «preocupación» por el impacto de la ola de calor extremo sobre los reclusos vulnerables en Túnez, especialmente los presos de «edad avanzada» y las personas que padecen «enfermedades y discapacidades crónicas».

Ghanuchi y Chebbi fueron condenados por el caso conocido como ‘Complot contra la seguridad del Estado’, un proceso que numerosas organizaciones nacionales e internacionales -como Amnistía Internacional o Human Rights Watch- califican como una estrategia del Gobierno del presidente Kais Said para silenciar a opositores y voces críticas. EFE

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