El partido de Ramaphosa rechaza críticas de EEUU y defiende el éxito del G20 en Sudáfrica

Nairobi, 4 dic (EFE).- El gobernante Congreso Nacional Africano (CNA), el partido del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, defendió esta madrugada, frente a las nuevas acusaciones de Estados Unidos, que la cumbre del G20 celebrada en Johannesburgo fue «una de las más exitosas» y calificó de «desafortunada» la postura de la Administración de Donald Trump.

«Noticias falsas y engañosas. El G20 celebrado en Sudáfrica (…) fue uno de los más exitosos, como lo celebraron todos los líderes mundiales asistentes (…). La declaración aprobada ha sido elogiada como una de las más progresistas y un gran avance para posicionar al Sur Global como un país igualitario en la familia de naciones», defendió el CNA en la red social X.

«El pueblo estadounidense siempre ha estado del lado del progreso, como lo demuestra su solidaridad cuando fuimos oprimidos durante los oscuros días del apartheid, y esta postura de esta administración es bastante desafortunada», remarcó la formación política.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró este miércoles en un comunicado que Washington no invitará al Gobierno sudafricano a participar en el G20 durante la presidencia estadounidense, al alegar que los sudafricanos sufren «violencia, discriminación y confiscaciones de tierras sin compensación».

Rubio repitió acusaciones difundidas en numerosas ocasiones por Trump al afirmar que «el apetito del Gobierno sudafricano por el racismo y la tolerancia hacia la violencia contra sus ciudadanos afrikáners (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses) se han convertido en políticas nacionales centrales».

El secretario de Estado también sostuvo que Sudáfrica centró su presidencia rotatoria del G20 en el cambio climático, la diversidad e inclusión y «la dependencia de la ayuda» como pilares centrales, y denunció que «bloqueó las aportaciones de Estados Unidos y otros países en las negociaciones» y que, en consecuencia, «dañó fundamentalmente la reputación del G20».

Frente a ello, el portavoz de Ramaphosa, Vincent Magwenya, afirmó que en 2027, cuando el Reino Unido asuma la presidencia del G20, Sudáfrica podrá participar nuevamente «de forma significativa y sustancial en temas de verdadera importancia para el resto del mundo».

«Por ahora, haremos una pausa publicitaria hasta que reanudemos la programación normal», señaló Magwenya.

Trump, que boicoteó la cumbre de líderes celebrada los pasados 22 y 23 de noviembre en Johannesburgo pese a que EE.UU. asumía la presidencia rotatoria del grupo, anunció el pasado 26 de noviembre que excluirá a Sudáfrica de la Cumbre de Líderes del G20 que se celebrará en 2026 en Miami. EFE

